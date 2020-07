Die Serie der der landesweiten Geldautomaten-Sprengungen reißt nicht ab. Die Volksbank Gronau-Ahaus reagiert darauf und schließt vorerst vier Selbstbedienungs-Filialen, und zwar in Epe an der Laurenzstraße und am Dinkelcenter sowie die in Ammeloe und Lünten. Darüber hinaus ist der Geldautomat am Domhof der Filiale Ahaus – Markt außer Betrieb gesetzt. Die Volksbank reagiert damit auf eine Warnung des Landeskriminalamtes vor Automatensprengern und versucht infolgedessen, Anwohner zu schützen und Täter fernzuhalten. Es werden insbesondere die SB-Filialen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Wohnungen und Häusern befinden, auf unbestimmte Zeit geschlossen, teilt di Volksbank mit.

An den entsprechenden Filialen wird per Aushang über die aktuelle Situation informiert. Kunden der Volksbank Gronau-Ahaus können auf die übrigen Geldautomaten im Geschäftsgebiet ausweichen.