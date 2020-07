So viel haben Heinrich Ellerkamp und seine Frau Mathilde durch den Verkauf von gesammelten Kronkorken und Schrott zusammenbekommen und karitativen Organisationen gespendet.

Vor allem das Elisabeth-Hospiz in Stadtlohn, das Familienhaus am UKM in Münster und das Hospiz Anna Katharina in Dülmen durften sich jährlich über Spenden freuen. Die erste Spende (800 Euro) hat Heinrich Ellerkamp am 18. Juni 2013 an das Stadtlohner Hospiz überwiesen. Insgesamt unterstützte das Alstätter Ehepaar das Elisabeth-Hospiz mit 15 800 Euro. Das Familienhaus freute sich über 13 900 Euro und das Dülmener Hospiz über 10 350 Euro. Im vergangenen Jahr spendeten die Ellerkamps zudem 500 Euro an die Palliativ-Station des St.-Antonius-Hospitals Gronau.

Der Alstätter hatte für das Sammeln sogar einige Zeit einen von der Firma Wilmer kostenlos zur Verfügung gestellten Container auf seinem Grundstück aufgestellt. Die niedrigen Schrottpreise und das zunehmende Alter haben Heinrich Ellerkamp bewogen, seine ehrenamtliche Tätigkeit aufzugeben. Zuvor hatten er und seine Frau noch Vertreter der von ihm unterstützten Organisationen eingeladen. So gab es für die beiden Hospize sowie das Familienhaus noch einmal 550 Euro.