Michael Räckers ( CDU ), Dietmar Eisele (Bündnis 90/ Die Grünen ) und Karola Voß (Einzelbewerberin.

Insgesamt 142 Personen bewerben sich für die Wahl in den Ahauser Wahlbezirken. Sie treten für die folgenden Parteien bzw. Wählergruppen an: CDU, SPD, UWG, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, Die Linke und „Wüllen unser Dorf“ (WLA). Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.