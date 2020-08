Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der Ahauser Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters und des Stadtrats stehen nun offiziell fest. Der Wahlausschuss der Stadt hat am Montagabend alle vorliegenden Wahlvorschläge geprüft, keine Mängel festgestellt und sie für die Wahl zugelassen. Demnach stehen für das Ahauser Bürgermeisteramt die folgenden Kandidaten zur Wahl:

Michael Räckers ( CDU ), Dietmar Eisele (Bündnis 90/ Die Grünen ) und Karola Voß (Einzelbewerberin).

Insgesamt 142 Personen bewerben sich für die Wahl in den Ahauser Wahlbezirken. Sie treten für die folgenden Parteien bzw. Wählergruppen an: CDU, SPD, UWG, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, Die Linke, „Wüllen unser Dorf“ (WGW) und die Wählergemeinschaft Lebenswertes Ahaus (WLA). Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.