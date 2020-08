Der neue Plan sieht vier Potenzialflächen im Bereich vorhandener Windräder, sieben Potenzialflächen für mindestens drei Windräder und elf mögliche Flächen für mindestens ein Windrad vor.

Vor der Festlegung hatten die Planer harte und weiche Tabuzonen festgelegt. Die harten Zonen legen die Flächen fest, „die auf unabsehbare Zeit aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen für die Windenergienutzung nicht infrage kommen. Sie sind der kommunalen Abwägung entzogen“, heißt es im Entwurf.

Zu den harten Tabuzonen gehören unter anderem europäische Vogelschutzgebiete, Fließgewässer, Stillgewässer, Wohnbebauung, gemischte Baufläche, gewerbliche Baufläche mit schon gegebener Nutzung, Wohngebäude im Außenbereich inklusive Mindestabstand.

In den weichen Tabuzonen werden die Flächen aufgeführt, die zwar nach dem Willen der Stadt von vornherein ausgeschlossen werden sollen, die „aus Vorsorgegründen von WEA frei bleiben sollen, die aber gegebenenfalls wieder in die Betrachtung eingestellt werden müssen, falls es nicht gelingt, der Windenergienutzung im Stadtgebiet in ausreichender Weise Raum zu geben“.

Zu den weichen Tabuzonen gehören Naturschutzgebiete, Bereiche für den Schutz der Natur nach Regionalplan, Waldflächen, gesetzlich geschützte Biotope, allgemeiner Siedlungsbereich, Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche nach Regionalplan sowie gewerbliche Flächen nach dem Flächennutzungsplan ohne gegebene Nutzung.

Die nicht betroffenen Flächen wurden für das Aufstellen von Windrädern in den Plan (weiße Flächen in der Skizze) aufgenommen.

Der neue Entwurf war nötig geworden, weil das Oberverwaltungsgericht Münster den ersten Plan in einem Normenkontrollverfahren für unwirksam erklärt hatte.