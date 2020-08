Auch bei den Stadtwerken Ahaus gelangen die Rohrleitungen, Pumpen und Speicherbehälter gegenwärtig an die Grenzen ihrer Leistungskapazität. Die Unternehmen bitten daher darum, sorgsam mit Trinkwasser umzugehen. Es gelte das Gebot der Vernunft: Jeder sollte für sich selbst abwägen, ob die zu tätigende Wasserentnahme wirklich erforderlich ist.

Dieser Appell hat einen pragmatischen Hintergrund. Hitze bedeutet immer auch erhöhte Brandgefahr. Was aber ist, wenn es brennt und der Feuerwehr nicht genügend Löschwasser zur Verfügung steht, weil die Leistungskapazität der Trinkwasserversorgung ausgereizt wurde? Damit es erst gar nicht so weit kommt, kann die Komplettberegnung des Gartens mit Trinkwasser derzeit durchaus auch mal warten. Der Rasen regeneriert sich meist von selbst.

Alles in allem sei die Trinkwasserversorgung im westlichen Münsterland gesichert, so die Stadtwerke. Bei den Stadtwerken Ahaus übersteigt der tägliche Wasserverbrauch dennoch den Spitzenwert aus dem Sommer 2018 und nähert sich dem aus 2019. Am 7. August speiste der Wasserversorger rund 10 128 Kubikmeter Trinkwasser ins öffentliche Netz ein (im Vergleich Spitzenwert 2018: 9 426 Kubikmeter, 2019: 10 174 Kubikmeter). Die durchschnittliche tägliche Abgabe liegt sonst nur bei etwa 6500 Kubikmetern.