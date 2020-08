Alfons ter Huurne beendet aktiven Dienst in der Feuerwehr

Alstätter wechselt nach 42 Jahren in die Alters- und Ehrenamt

Alstätte -

„Das war‘s“, sagte Alfons ter Huurne am Montagabend in seinen Worten, die er an die Kameraden der Feuerwehr des Löschzugs Alstätte richtete.

„Ich war und bin mit Leib und Seele Feuerwehrmann und mir war immer daran gelegen, diese Einstellung an die jungen Kameraden weiterzugeben“, so ter Huurne weiter.

Nach 42 Jahren endet am heutigen Donnerstag mit seinem 60. Geburtstag seine aktive Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.