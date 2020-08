Allerdings bestehe die berechtigte Hoffnung, dass man „einen Weihnachtsmarkt im Kleinen“ durchführen kann.

​Ursprünglich sollte der Adventsmarkt wieder am letzten Wochenende im November stattfinden. An dem Termin wolle man auch festhalten, nur den Rahmen müsse man noch abstecken.

„Wir wollen schauen, was unter den Corona-Bedingungen möglich sein wird, dann wahrscheinlich aber nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich komprimiert und nicht an vier Tagen“, berichtet van Weyck. Denkbar sei, dass man mit ein paar Hütten rund um die Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt eine vorweihnachtliche Atmosphäre schaffen könne, um die Vorfreude aufs Fest zu steigern. „Dabei werden wir in jedem Fall die Gastronomie, die ja bekanntlich sehr gebeutelt durch die Corona-Krise ist, eng einbinden“, nennt van Weyck ein wichtiges Anliegen.

Schweren Herzens, aber mit Weitblick

​Dass der Adventsmarkt in der gewohnten Form nicht durchgeführt werden kann, darüber habe man die Stadt Ahaus und Bürgermeisterin Karola Voß bereits informiert – ebenso die Schausteller. Dies schweren Herzens, aber mit Weitblick. „Man muss bedenken, dass sich hier in den vergangenen Jahren 20 000 bis 30 000 Besucher aufgehalten haben – und das an rund 50 Hütten. Dafür kann man kein entsprechendes Hygienekonzept aufstellen“, so Jürgen van Weyck. Diese gelte es für einen Markt im Kleinen nun aufzustellen.

Während in anderen Orten noch überlegt wird, hat man in Alstätte frühzeitig eine Entscheidung getroffen: „Alles, was den Alstätter Adventsmarkt ausmacht, ist in diesen Zeiten leider nicht zu verantworten“, sagt Jürgen van Weyck. Wie die weiteren Planungen aussehen, dazu wolle man die weitere Entwicklung noch abwarten: „Wir müssen einfach schauen, was Corona möglich macht und erlauben wird.“