Die beiden katholischen Pfarreien St. Mariä Himmelfahrt laden am Mittwoch (9. September) um 20 Uhr zum Glaubensgespräch mit Pfarrer Stefan Jürgens in die Ottensteiner St.-Georg-Kirche ein. Am Donnerstag (10. September) findet um 20 Uhr in der Marienkirche in Ahaus ebenfalls das monatliche Glaubensgespräch statt.

Das Thema beider Abende lautet: „Der Relevanzverlust der Kirche und der Synodale Weg.“ Pfarrer Stefan Jürgens wird zum Thema referieren und zur Diskussion sowie zum Gebet einladen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch wird die Anzahl der Sitzplätze wegen der Abstandsregeln begrenzt sein, heißt es in einer Ankündigung.