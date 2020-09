Da die Feier aufgrund der Pandemie nicht in geplantem Umfang stattfinden konnte, besuchten Bürgermeisterin Karola Voß , Erster Beigeordneter Hans-Georg Althoff und der Leiter der Feuerwehr , Berthold Büter, jetzt den Löschzug und gratulierten im Namen von Rat und Verwaltung und der gesamten Bevölkerung zum Jubiläum.

Einige engagierte Alstätter Männer gründeten 1920 die Freiwillige Feuerwehr . Sie entwickelte sich in den nächsten Jahrzehnten zu einer schlagkräftigen Truppe, die schnell und professionell für die Sicherheit im Dorf sorgt und sich für das soziale und kulturelle Miteinander engagiert. „In diesen ganz besonderen Zeiten von Corona, in denen Sie Ihr Jubiläum nicht angemessen feiern können, sind Sicherheit und bürgerschaftliches Engagement wichtiger denn je. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Arbeit“, so Bürgermeisterin Karola Voß.