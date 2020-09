Gemeinsames Singen bei den Proben, Auftritte erleben oder auch einfach mal nur zusammen Spaß zu haben: Die ehrenamtliche Arbeit im Chor ist für Michaela Völker eine schöne Freizeitbeschäftigung. „Außerdem plane und organisiere ich gerne, sodass die Vorstandsarbeit ganz gut zu mir passt.“

„For Pleasure“ bedeutet zur Freude. Diese Freude, die der Alstätter Chor beim Singen empfindet, teilt er gerne. Ungefähr 35 aktive Sängerinnen aus Alstätte und der näheren Umgebung singen unter der Leitung von Marion Röber. Besonders gern erinnert sich Michaela Völker an den Auftritt des Chors bei „Musik, die nie verklingt“ in der Stadthalle im Jahr 2018. „Vor dem Auftritt, der dann super geklappt hat, waren wir alle sehr aufgeregt. Das Gefühl, gemeinsam etwas Tolles geschafft zu haben und die Zuhörerinnen und Zuhörer so begeistern zu können, ist einfach schön“, so die 44-Jährige.