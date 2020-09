Menschen verschleudern ihre kostbare Zeit mit Nichtigkeiten

Clemens Bittlinger stellt neues Album in Alstätte vor

Alstätte -

Der evangelische Pfarrer, Liedermacher und Buchautor Clemens Bittlinger tritt am 14. November (Samstag) um 19 Uhr in der Kirche St.-Mariä-Himmelfahrt auf. Dabei stellt er sein neues Album „Bleibe in Verbindung“ vor. Musikalisch begleitet wird er vom Pianisten und Keyboarder David Plüss und vom Multiinstrumentalisten David Kandert.