Geheimnisvolle SMS mit brutalen Morddrohungen, ein Strick, Suizidgedanken und ein Leben voller gefühlter Feinde und Gefahren – so sah die Welt des heute 58-jährigen Mannes aus, der am 31. Juli 2018 mit seinem Auto in die Tür der Ahauser Polizeiwache krachte und damit für jede Menge Wirbel sorgte. Jetzt ist vor dem Landgericht Münster das Urteil gefallen.