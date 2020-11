Josef Große-Schwiep hört nach sechs Jahren als Ortsvorsteher auf

Aufgrund des Wahlergebnisses bei der Kommunalwahl am 13. September steht auch in dieser Legislaturperiode der CDU der Ortsvorsteher-Posten in Alstätte zu. Mögliche Kandidaten sind Michaela Blickmann, Bernhard Hackfort und Bernd Holters. Der Stadtrat wählt den Ortsvorsteher in seiner konstituierenden Sitzung am morgigen Mittwoch um 19 Uhr in der Stadthalle.