Die aktuelle Vollsperrung zwischen dem neuen Kreisverkehr B 70/L 575/K 22 und der B 70/L 560 (Ahaus-Enscheder-Damm) sowie die Einmündung Gronauer Straße wird am kommenden Freitag (6. November) im Lauf des Tages aufgehoben. Die noch ausstehenden Arbeiten am Rad-/Gehweg in dem Bereich werden voraussichtlich im Mai nächsten Jahres fertiggestellt. Die derzeit laufenden Arbeiten am neuen Kreisverkehr B 70/K 17 verlaufen planmäßig. Der vierte und damit letzte Quadrant des Kreisverkehrs wird auf östlicher Seite (Buurser Straße) aktuell hergestellt. Der Kreisverkehr wird voraussichtlich Ende des Jahres fertig.

Straßen-NRW saniert die B 70 in Alstätte zwischen den Einmündungen von Deventer Weg und Gronauer Straße. Bis Ende 2021 plant Straßen-NRW, die Gesamtmaßnahme abzuschließen.