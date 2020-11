Neben dem Förderverein ging die Auszeichnung auch an den Musikverein Wüllen für das Projekt „Wüllener Weihnachtskonzert online“ sowie an den Musiker Salip Tarakci für das „Lied für Ahaus: Wir sind hier, jetzt, zusammen.“ Jeder der drei Preisträger erhält 2000 Euro.

Der Förderverein ist für die Neugestaltung der Wasserlandschaft ausgezeichnet worden. Mit der Wasserlandschaft gestalte der Förderverein einen Ort, an dem generationsübergreifende Aktivität möglich werde, heißt es in der Begründung. „Er ermöglicht integrative Begegnungen und Kommunikation – auch mit unseren niederländischen Nachbarn. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser wird auch in unseren Breiten immer wichtiger, sodass die Neugestaltung ökologischen Anforderungen und Veränderungen Rechnung trägt.“ Neben der Bereicherung für die Besucher schaffe auch die gemeinsame Realisierung des Übergangsbereiches zwischen Wasserlandschaft und Nichtschwimmer-Bereich ganz konkret Raum für Team-Arbeit, Kommunikation und positives Erleben.

Das Projekt Wasserlandschaft für Kinder und Familien „ist ein eindrückliches Beispiel für die Bedeutung des Ehrenamtes für die Weiterentwicklung und Attraktivität der Stadt und ihrer Ortsteile.“ Projekte dieses Ausmaßes seien nur möglich mit ausdauerndem Einsatz zahlreicher Hände.