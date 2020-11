Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in Alstätte eine Suchaktion durchgeführt. Diese stand in Zusammenhang mit einem Vorfall, bei dem am vergangenen Sonntag in Enschede ein 20-jähriger Mann durch einen Schuss verletzt worden war. Der oder die Täter waren anschließend mit einem Auto geflüchtet. Das Fahrzeug war offenbar dasselbe, das später am Abend brennend in der Eper Bauerschaft Wieferthook entdeckt wurde.

Wie der Sprecher der Kreispolizei, Frank Rentmeister , bestätigte, hatte die niederländische Polizei um Hilfe gebeten. Mitglieder einer Hundertschaft suchten die vermutliche Fahrtstrecke des Tatfahrzeugs ab. Mit schnellem Erfolg: „Westlich der Landstraße 560 haben wir Beweismittel gefunden“, sagte Rentmeister auf Anfrage unserer Zeitung.

28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Über die Hintergründe der Tat machte die niederländische Polizei trotz Nachfrage bislang noch keine weiteren Angaben. Der Schuss auf den 20-Jährigen war am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Buurserstraat in Enschede abgegeben worden. Ob der 20-Jährige mit dem oder den Tätern in Verbindung stand, sagte die niederländische Polizei nicht. Bisher hat sie lediglich bestätigt, dass am Montag ein 28-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen wurde.

Offenbar sollten Spuren verwischt werden

Ungewöhnlich ist, dass das Opfer offenbar unter Polizeibegleitung zur Behandlung seiner Schussverletzung ins Krankenhaus transportiert worden war. Dass das Fahrzeug in Brand gesteckt wurde, weist daraufhin, dass offenbar Spuren verwischt werden sollten.