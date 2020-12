14 Bewohner und 13 Mitarbeiter infiziert

Im Seniorenheim St. Friedrich in Wessum sind aktuell 14 Bewohner und 13 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Dieses Ergebnis der Reihentestung erhielt der Caritasverband Ahaus-Vreden als Träger der Einrichtung am späten Freitagabend.

Dabei ist einer von drei Wohnbereichen besonders betroffen. Dort sind allein 13 Bewohner infiziert. Eine 87-jährige Bewohnerin des Seniorenheims St. Friedrich starb am Freitagmorgen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

Nach mehreren Testungen in dieser Woche stand zunächst fest, dass neun Bewohner und fünf Mitarbeiter des Seniorenheims mit dem Coronavirus infiziert sind. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Borken war daraufhin am Donnerstag eine Reihentestung vorgenommen worden. Dabei wurden insgesamt 44 Bewohner und Mitarbeiter vor Ort getestet.

Die infizierten Bewohner sind isoliert auf ihren Zimmern, Besuche von Angehörigen dürfen sie nicht empfangen. In diesem Zusammenhang richtet das Seniorenheim die Bitte an die Angehörigen, sich in der Familie bei telefonischen Anfragen abzustimmen. Das reduziere die Zahl der Anrufe in der Einrichtung und trage einen Teil zur Entlastung der Mitarbeiter bei. Zudem bittet der Caritasverband mit Blick auf das Infektionsgeschehen weiter alle Angehörigen von Bewohnern, die Besuche auf das Notwendigste zu beschränken.

Die positiv getesteten Mitarbeiter der Einrichtung sind in häuslicher Quarantäne. Das stellt Einrichtungsleiterin Petra Gesing aktuell vor allem bei der Dienstplangestaltung vor Herausforderungen. Sie erfährt dabei jedwede Unterstützung von den Kollegen, weiß Matthias Wittland, Vorstand für das Ressort Pflege beim Caritasverband, um das Teamwork der Mitarbeiter. Dabei ist die Arbeitssituation in den betroffenen Bereichen durch die zusätzlichen Schutzmaßnahmen noch anstrengender als sonst.

Der Kreis Borken wird in dieser Woche eine weitere Reihentestung vornehmen. Unabhängig davon testet der Caritasverband die Bewohner und Mitarbeiter mit seinen eigenen Schnelltests, sobald Symptome auftreten.