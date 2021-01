Dabei sind Zuwächse in den Ortsteilen Alstätte (+37), Graes (+7), Ottenstein (+63) und Wüllen (+63) zu verzeichnen. In Ahaus und Wessum gingen die Einwohnerzahlen hingegen um 38 beziehungsweise 20 Personen zurück.

In Alstätte lebten zum Stichtag 5090 Menschen. Besonders deutlich ist in Alstätte die Zahl der unter Dreijährigen gestiegen. Lebten 2019 noch 148 unter Dreijährige in Alstätte, waren es im vergangenen Jahr 162. Stark zurückgegangen ist hingegen die Zahl der Zehn- bis 19-Jährigen. Hier lebten 549 Personen dieser Altersgruppe 2019 in Alstätte, im vergangenen Jahr waren es 511.

Bei den Drei- bis unter Sechsjährigen stieg die Zahl von 127 auf 133 und bei den Sechsjährigen bis unter Zehnjährigen erhöhte sich die Zahl minimal von 186 auf 187. Kräftig erhöht hat sich die Einwohnerzahl im Ortsteil bei den 19- bis unter 45-Jährigen. Gehörten 2019 noch 1557 Alstätter dieser Gruppe an, waren es ein Jahr später 1579 Personen. Auch die Gruppe der 45- bis unter 65-Jährigen stieg von 1556 auf 1568 Personen ebenso an wie die Zahl der 65- bis unter 75-Jährigen. Hier erhöhte sich die Einwohnerzahl Alstättes von 454 (2019) auf 472 (2020). Kaum verändert blieb die Zahl der mindestens 75-Jährigen. Hier meldete die Stadt für 2020 in Alstätte 478 Einwohner, im Jahr zuvor waren es 476.

In den Flüchtlingsunterkünften lebten zum Stichtag 684 Menschen, 2019 waren es 638. Das sind 1,7 Prozent im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl. Der Großteil der Flüchtlinge in Ahaus kam auch im vergangenen Jahr aus Syrien.