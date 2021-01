Führt Corona zu einem Hundeboom? „Allerdings!!“ Hester Pommerening erzählt von den vielen Gesprächen, die sie und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Tierschutzbund in den vergangenen Monaten geführt haben. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht bislang Unbekannte in Tierheimen vorfühlen, ob da vielleicht ein nettes Tier für sie zu bekommen sei. Viele Hundezüchter haben es längst aufgegeben, sämtliche Anfragen zu beantworten. Die Zahl der Interessenten ist einfach zu groß.