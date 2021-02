Bisher konnten etwa 80 Prozent der Straßen befahren und die Abfallgefäße dort geleert werden. Sicherlich wird es aber aufgrund von nicht geräumten und noch nicht befahrbaren Straßen zu Verspätungen und auch fehlenden Leerungen kommen. Aus logistischen Gründen kann es für diese Stellen keine nachträgliche Abfuhr geben. Sollten die Kapazitäten der Abfallgefäße in den kommenden Wochen bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen, stehen am Wertstoffhof der Stadt Ahaus in der Max-Planck-Straße zu den bekannten Öffnungszeiten Container zur Abgabe zusätzlicher Müllsäcke für Restmüll und Abfälle der Gelben Tonne zur Verfügung.

An nächste geräumte Straße stellen

In diesem Zusammenhang bittet die Stadt um nachbarschaftliche Mithilfe für Personen, denen ein Transport nicht möglich ist. Alternativ können für noch ausstehende Touren die Abfallgefäße auch an die nächstmögliche geräumte oder befahrbare Straße gestellt werden. Aufgrund der gelagerten Schneemassen können Sackgassen und kurze Stichwege teilweise nicht befahren werden.

Ergänzend bitten die Stadt und die Firma Stenau darum, den Schnee dort, wo die Abfallgefäße abgestellt werden, zu räumen, sodass das Müllfahrzeug die Tonne barrierefrei greifen kann und eine Leerung gewährleistet ist. Zudem weisen Stadt und Stenau darauf hin, dass der Müll in den Tonnen nicht geleert werden kann, wenn er zu stark verfestigt oder gefroren ist. Auch hier kann die Möglichkeit genutzt werden, weiter anfallenden Müll über den Wertstoffhof zu entsorgen.

Die Stadt Ahaus und die Firma Stenau bedanken sich für das Verständnis und die bisherige Mitwirkung. Für weitere Rückfragen steht das Team der Abfallberatung der Stadt Ahaus zur Verfügung.