Der langjährige Geschäftsführer Bernhard Könning ist zum Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand getreten.

Olthues ist Diplom-Ingenieur im Bereich Elektrotechnik. Nach der Ausbildung zum Energieelektroniker mit Fachrichtung Anlagentechnik bei einer Maschinenbaufirma in Vreden hat er an der Fachhochschule Aachen Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik studiert.

Darauf folgte ein Auslandsstudium im britischen Coventry, das er mit dem Bachelor of Engineering einschließlich Diplomarbeit für den deutschen Abschluss zum Diplom-Ingenieur abschloss. Berufliche Erfahrung sammelte Jörg Olthues zunächst zehn Jahre lang im Siemens-Konzern in verschiedenen Funktionen und mit zahlreichen Auslandsbezügen.

Seit acht Jahren Bereichsleiter

Als „Kind der Region“ zog es den gebürtigen Alstätter 2010 wieder zurück in die alte Heimat – zunächst als Leiter der Technischen Akademie Ahaus (TAA) und seit acht Jahren als Bereichsleiter in der BBS für die Überbetriebliche Ausbildung sowie die berufliche Weiterbildung. Daher sind Jörg Olthues die Strukturen, Rahmenbedingungen und die Herausforderungen der BBS bestens bekannt.

Dr. Kai Zwicker sagt zur Entscheidung der Gesellschafterversammlung: „Jörg Olthues hat uns in jeder Hinsicht überzeugt. Er bringt aus seinen bisherigen Tätigkeiten exzellentes Fachwissen und die notwendige Erfahrung mit. Er kennt die Region und brennt für die Region. In seiner persönlichen Vorstellung hat Jörg Olthues einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen und klare Strategien für die Bewältigung der künftigen Herausforderungen in der beruflichen Bildung entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm eine hervorragende Wahl getroffen haben und die BBS mit ihm an der Spitze weiterhin bestens aufgestellt sein wird.“

Freude und Herausforderung zugleich

Neben Dr. Zwicker gratulierten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Bürgermeisterin Karola Voss und Kreishandwerksmeister Günther Kremer, Jörg Olthues zur Bestellung: „Wir haben volles Vertrauen in Jörg Olthues und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Gesellschafter der BBS sind die Kreishandwerkerschaft Borken, der Kreis Borken, die Stadt Ahaus, die Handwerkskammer Münster und die Akademie Klausenhof.

Für Jörg Olthues ist die neue Aufgabe Freude und Herausforderung zugleich: „Ich bin meiner Heimat, dem Kreis Borken, sehr verbunden. Daher freue ich mich, für die berufliche Bildung in der Region jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen. Natürlich ist die Übernahme der Geschäftsführung der Berufsbildungsstätte eine große Herausforderung, der ich mich aber gern stelle. Ich weiß, dass ich mich dabei auf ein sehr kompetentes und motiviertes Team stützen kann.“