Das beschloss das Organisationsteam, bestehend aus Ahaus e.V., Ahaus Marketing und Touristik, dem AIW Unternehmensverband, der Kreishandwerkerschaft sowie der städtischen Wirtschaftsförderung in einer digitalen Konferenz.

Darüber hinaus wurde der Termin im Herbst hinsichtlich der derzeitigen Corona-Lage neu bewertet: Dürfen Großveranstaltungen nach dem Infektionsschutzgesetz überhaupt wieder stattfinden? Haben Unternehmen derzeit nicht andere Sorgen als eine Teilnahme an einer Wirtschaftsschau? Möchten Besucher im Herbst schon wieder in großen Menschenmengen über ein Messegelände schlendern?

Neuer Termin 15. Mai 2022

All diese Überlegungen und damit verbundene unsichere Aussichten über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie brachten das Organisationsteam zu dem Entschluss, dass eine Planung der Wirtschaftsschau in Ahaus für den anvisierten Termin am 3. Oktober dieses Jahres derzeit nicht denkbar ist. Deshalb wird der Termin erneut verschoben: Die Wirtschaftsschau in Ahaus soll nun am 15. Mai 2022 (Sonntag) stattfinden.

„Eine Wirtschaftsschau in dieser Größenordnung wie wir sie aus Ahaus kennen, erfordert einen Planungsvorlauf von mindestens einem Jahr“, erklärt Katrin Damme, Wirtschaftsförderin der Stadt Ahaus. „Wir möchten unseren Unternehmen sowie den Besucherinnen und Besuchern eine Wirtschaftsschau organisieren, wie sie alle kennen: viele Menschen, Zelte, Gastronomie – all dies ist momentan nicht planbar.“