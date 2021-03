Alstätte -

Die Hälfte seines bisherigen Lebens hat Mart Bouwmeesters im Lockdown verbracht: Der kleine Junge aus Alstätte wurde am 25. März 2019 geboren. Erster Geburtstag: Corona-Beschränkungen. Beim zweiten Geburtstag am kommenden Donnerstag wird es wohl wieder so sein.