Am Samstag um 7.16 Uhr schrillten die Alarmempfänger der Kameraden der Feuerwehr Alstätte. Bei der Firma Bioenergie-Rhein-Ruhr an der Enscheder Straße war eine Maschine, die Insektenlarven verarbeitet, in Brand geraten. Löschversuche von Mitarbeitern der Firma konnten die Ausbreitung des Feuers zwar verhindern, jedoch konnte der Brand von ihnen nicht komplett gelöscht werden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war die Werkshalle vollkommen verraucht. Durch die genauen Angaben der Firmenangehörigen konnte der Brandherd schnell lokalisiert werden, so die Feuerwehr.

Ein Auffangbehälter mit Larvenmehl war genauso in Brand geraten, wie ein sich in der Nähe befindlicher Gabelstapler. Nach dem Ablöschen des Brandherdes wurde die Halle mit mehreren Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Der Gabelstapler wurde ins Freie gebracht um die Akkubatterien herunter zu kühlen. Letztendlich musste eine Förderschnecke demontiert werden in derem inneren sich noch weitere Glutnester befanden.

Einsatzleiter Stefan Ellerkamp zeigte sich zufrieden mit dem Einsatzablauf, konnte doch der Brand auf den Entstehungsraum begrenzt werden. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben ca. 20 000 Euro.

Erstmals setzte die Feuerwehr Alstätte auch das neue Hygienekonzept der Feuerwehr Ahaus ein. Hier wird die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute die sich im Innenangriff befanden und mit Schadstoffen kontaminiert sind direkt separiert und in speziell abgeschlossenen Boxen der Reinigung zugeführt.

Nach knapp zwei Stunden war dann der Einsatz für die 35 Wehrleute der Feuerwehr Alstätte sowie fünf Kräfte der Feuer- und Rettungswache Ahaus beendet.