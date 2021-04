Politik will Arbeitskreis für den Dorfplatz Alstätte bilden

Alstätte -

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen soll in seiner Sitzung am Donnerstag (15. April) um 19 Uhr in der Stadthalle einen Arbeitskreis für die Neuordnung des Dorfplatzes einsetzen. Das sieht ein entsprechender Beschlussvorschlag vor.