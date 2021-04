Nicht nur eine schöne Glitzerwelt

Steine, die im Weg liegen werden, will er während des laufenden Betriebs zur Seite rollen. Anpacken, nicht kaputtreden, das ist seine Maxime. Grotens Vorteil ist natürlich, dass er über entsprechende Ressourcen verfügen dürfte. Doch von nichts kommt nichts.

Mit dem Aufhaus , dem Kaufhaus, das das Smartphone als Bedienelement in den Mittelpunkt stellt, setzt Groten konsequent den digitalen Weg fort, den er mit seinem Unternehmen eingeschlagen hat. Das verdient Respekt und Anerkennung.

Tobias Groten will die digitale und die reale Welt miteinander verbinden. Er möchte mit dem rund um die Uhr geöffneten Kaufhaus mehr Leben in die Innenstadt bringen. Eine gute Idee.

Doch die zunehmende Digitalisierung hat mehr Facetten als das problemlose Shoppen zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie eine höhere Frequenz in den Fußgängerzonen.

Smartphone gehört zum Lebensalltag

Tobias Groten sagt zurecht, dass (fast) jeder heutzutage ein Smartphone besitzt. Die junge Generation wächst mit dem Smartphone auf. Es gehört zu ihrem Lebensalltag. Wir befinden uns also in einer Übergangsphase, in der einige (noch) nicht über Smartphones verfügen (wollen oder können) und andere die Technik beherrschen und begeistert einsetzen. In ein paar Jahren wird der Anteil der Nicht-Smartphone-Besitzer so gering sein, dass er zu vernachlässigen sein wird. Bis dahin wird es Härtefälle geben, wie immer im Leben.

Aber will ich mich wirklich von einem Smartphone, einem Gegenstand, abhängig machen? Will ich überall meine Daten hinterlassen? Beim Zutritt eines Geschäfts, beim Bezahlen, beim Telefonieren, mit GPS-Daten über meinen Standort? Wir sind auf dem (freiwilligen) Weg zum gläsernen Menschen. Die digitalen Daten sind ein wertvolles Gut. Damit lässt sich viel Geld verdienen.

Es gibt Programme, die erkennen zum Beispiel, wenn ich mich im Internet häufiger über eine ganz bestimmte Reise informiere. Das System registriert mein gesteigertes Interesse – und der Preis steigt (nur für mich).

Genaue Übersicht über sämtliche Geldgeschäfte

Der Preis kann auch für ein und dasselbe Produkt variieren, je nachdem mit welchem Endgerät ich im Internet unterwegs bin. Für Apple-Kunden (mit dem Betriebssystem iOS) kann es durchaus teurer werden als für Kunden mit dem Betriebssystem Android. Das Kalkül dahinter: Apple-Geräte sind in der Regel teurer, der potenzielle Kunde hat also wahrscheinlich mehr Geld.

Bezahlen wir erst einmal fast alle nur noch über bargeldlose Systeme, ist der Schritt zum Abschaffen des Bargeldes nicht mehr weit. Damit wären wir endgültig in den Klauen des Staates gefangen. Der Staat hätte die genaue Übersicht über sämtliche Geldgeschäfte seiner Bürger.

Der Staat könnte problemlos jedem Bürger Geld vom Konto abziehen, wenn die öffentliche Hand mal wieder klamm ist. Jetzt sagen Sie vielleicht: So etwas ist unvorstellbar, nicht bei uns. Da fragen Sie mal die Zyprioten, immerhin ein EU- und Euro-Land. Zypern schröpfte 2013 mehr oder weniger über Nacht seine Bürger um sieben Milliarden Euro. Allerdings nur die, die mehr als 100 000 Euro auf dem Konto hatten. Doch dieser Betrag ist nicht in Stein gemeißelt.

Wirtschaftssystem basiert auf der Ausbeutung

Die Digitalisierung wirft aber noch andere Fragen auf: Was passiert mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nicht mehr benötigt werden? Oft ist zu hören: Die Digitalisierung schafft neue Arbeitsplätze, in der Summe (neue und wegfallende) gleicht sich das aus. Mag sein, auch wenn ich angesichts unseres schlechter werdenden Bildungssystems davon nicht überzeugt bin.

Doch die neuen Berufe bieten vor allem der jüngeren Generation Chancen. Jemand, die oder der jenseits der 40 oder 50 Jahre ist und nicht über die nötigen Qualifikationen verfügt, dürfte Probleme haben, einen neuen Job zu finden. Ich hoffe nicht, dass es das Ziel ist, diese in schlecht bezahlte Tätigkeiten (siehe Paketboten) abzuschieben. Obwohl ich eher pessimistisch bin: Schließlich basiert unser Wirtschaftssystem auf der Ausbeutung von Ressourcen und Menschen.

Schaue ich mir nur einmal exemplarisch den Einzelhandel an, arbeiten dort vorwiegend Frauen. Was passiert mit ihnen und ihren Familien, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren? In unserer Region entstehen derzeit viele Baugebiete. Häufig sind die Kredite so ausgelegt, dass die Einkommen beider Partner eingerechnet sind. Und das für die nächsten Jahrzehnte. Schon die Corona-Pandemie hat jedoch gezeigt, dass der wirtschaftliche Boom nicht unbegrenzt weitergehen wird.

Und noch etwas muss bedacht werden: Jeder Mensch möchte in der Regel einer sinnvoller Beschäftigung nachgehen. Dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob es eine Erwerbsarbeit oder im privaten, sozialen Umwelt ist.

Sinnstiftende Alternativen

Es gibt sicher etliche Tätigkeiten, die besser von digital gesteuerten Maschinen ausgeführt werden können. Das sind solche Tätigkeiten, die die Arbeitnehmer nicht ausfüllen und über einen längeren Zeitraum für Frust sorgen und unglücklich machen. Hier ist moderne Technik sinnvoll.

Wie verbringen aber die Menschen den Tag, die ihren Arbeitsplatz verlieren? Sie müssten über sinnstiftende Alternativen verfügen. Und darunter fällt ganz sicher nicht der Gang von einem Amt zum anderen, von einem Job mit Mindestlohn zum anderen oder dem zwanghaften Abschieben in die Leiharbeit zu noch frustrierenderen Tätigkeiten.

Es müsste eine Diskussion über Erwerbsarbeit, Arbeitszeiten und soziale Arbeit geben – über die Gestaltung der Zukunft. Eine solche öffentliche Diskussion nehme ich leider kaum wahr. Zur fortschreitenden Digitalisierung gehört das aber eigentlich zwingend dazu. Ansonsten wird es viele Menschen geben, die abgehängt werden. Und das dürfte in der Gesellschaft für noch mehr Frust sorgen.

Aufzuhalten ist die Digitalisierung nicht, was auch gut ist. Sie muss jedoch so vorangetrieben werden, dass möglichst viele davon profitieren. Für Ahaus und die Region ist es gut, dass es solche Menschen wie Tobias Groten gibt. Es ist besser, selbst an digitalen Prozessen zu feilen, als das anderen zu überlassen. Und die Wertschöpfung bleibt auch noch in der Region.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns gerne! WN, Redaktion, Hofkamp 8a, 48599 Gronau oder redaktion.gro @wn.de