Damit ist die Branche doppelt betroffen von den Auswirkungen der Pandemie: Monatelange Veranstaltungsverbote gefährden das wirtschaftliche Bestehen der Betriebe. Und wenn es dann darum gehen wird, das kulturelle Leben wieder mit aufzubauen, fehlt es bei den „Jungen“ an Praxiswissen oder es fehlt gänzlich an Branchen-Nachwuchs.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Firma Audiokonzept, vertreten durch Geschäftsführer Jürgen Brüning , mit der Stadt Ahaus als Betreiber der Stadthalle im Kulturquadrat, vertreten durch Karen Jungkamp (Fachbereich Bildung, Kultur, Sport) und Sebastian Frankemölle als verantwortlichem Meister für Veranstaltungstechnik, zusammengetan und eine Lernwerkstatt gegründet.

Zur Vorbereitung der Zwischen- und Abschlussprüfung gilt es unter realen Bedingungen in der Stadthalle fiktive Situationen und Projekte zu simulieren. Der praktische Einsatz von Ton-, Bühnen- und Lichttechnik soll den Auszubildenden die notwendige Sicherheit für die bevorstehenden Prüfungen und für zukünftige Liveveranstaltungen vermitteln.

„Garagen-Pop“

Als erster Auszubildender wird Yanik Meyer seine erlernten Ausbildungsinhalte am heutigen Freitag (30. April) in einem Praxis-Projekt als Teil der Abschlussprüfung der IHK zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik anwenden. Die Livemusik kommt von der Ahauser Band „Soeckers“ mit Songs, die sie selbst als „Garagen-Pop“ bezeichnen. Für die Umsetzung wird unterstellt, dass 1000 Personen in der Location feiern, das geplante Bühnenambiente beschreibt Yanik Meyer als „Wohnzimmerkonzert“. Ein zweiter Prüfungs-Schwerpunkt liegt auf dem Einrichten und Umsetzen einer Streaming-Situation. Tatsächlich werden lediglich nur die Techniker für Ton, Licht und Video anwesend sein können.

Trotz der hohen Auflagen durch die Coronaschutzbestimmungen ist die „Lernwerkstatt“ für Sebastian Frankemölle und Jürgen Brüning eine Herzensangelegenheit: „Wir persönlich finden es extrem wichtig, in Zeiten wie diesen jungen Technikern einen Rahmen zu bieten, ein geeignetes und attraktives Prüfungsprojekt auf die Beine zu stellen. Alternativen für diesen wichtigen Prüfungsteil der IHK stehen nicht zur Verfügung, da die Veranstaltungsbranche am Boden liegt.“

Die Kooperation zwischen der Stadthalle Ahaus und audiokonzept führe außerdem zu Lerneffekten auf beiden Seiten und sei somit auch für eine Zeit nach Corona ein denkbares Modell „mit Mehrwert“. Der Live-Stream aus der Stadthalle Ahaus startet voraussichtlich um 20 Uhr auf dem Videoportal Youtube.