Das Geschehen spielte sich am vergangenen Samstag ab: Der Täter muss das Tier zwischen 16.00 Uhr und 20.45 Uhr angeschossen haben.

Der Kater könnte sich zuvor in einem kleinen Waldstück aufgehalten haben, das zwischen der Otto-Hahn-Straße und der Marktstiege liegt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.