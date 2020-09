Gronau - Schülerinnen der Fridtjof-Nansen-Realschule haben doppelt abgeräumt: Beim Hip-Hop-Wettbewerb der Landesinitiative „Leben ohne Qualm“ (LOQ) gewannen sie den ersten Preis ihrer Altersklasse und den Sonderpreis als „Bester Mädchenact“.

Seit mehreren Jahren beteiligt sich die Fridtjof-Nansen-Realschule an dem LOQ- Hip-Hop-Wettbewerb. Bei dem seit 2007 stattfindenden Wettbewerb geht es darum, Texte gegen das Rauchen zu schreiben und diese dann hiphopmäßig zu vertonen. An zwei Nachmittagen im Dezember 2010 kamen dazu an der Gronauer Realschule sieben Schülerinnen der siebten Klassen zusammen, um gemeinsam mit dem Workshopleiter Johnny Jizzo zu schreiben, zu texten und zu singen. Unter dem Bandnamen „7teens“ entstand so der Anti-Raucher-Song „Änder dich nicht“.

Die Jury der Landesinitiative hat die „7teens“ jetzt zur Preisverleihung nach Mülheim an der Ruhr eingeladen. Der erste Preis in der entsprechenden Altersklasse war schon eine schöne Überraschung. Umso größer war die Freude über den Sonderpreis als Bester Mädchenact, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Mitglieder der „7teens“ sind: Aileen Große (Klasse 7a), Pia Große-Frericks (7b) sowie Jasmin Aslan, Chantal Wyrwa, Madleen Armitt, Isabel Arnzen und Elena Otto (alle 7c). Der betreuende Lehrer der Hip-Hop-Gruppe ist Paul Janning.

Durch die Landesinitiative soll das Nichtrauchen gefördert werden. Schwerpunktmäßig richtet sie sich an Zehn- bis 13-Jährige. In diesem Alter haben sich im Allgemeinen noch keine ausgeprägten Konsumgewohnheiten entwickelt. Die Landesinitiative will Kinder und Jugendliche ermuntern „nein“ zu sagen und anregen, den Verlockungen Gleichaltriger und Erwachsener zu widerstehen. Sie will Einsteiger stärken wieder aufzuhören. Sie will mithelfen, Krebs zu bekämpfen und die Gesundheit für Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen zu fördern.