Abschluss mit Qualifikation

Stolz stellte er fest, dass annähernd die Hälfte der Abschlusszeugnisse den Vermerk „mit Qualifikation“ trägt. In Englisch, Deutsch und Mathe, aber auch in Geschichte und Erdkunde, Biologie, Soziologie und Physik haben sich die Erwachsenen noch einmal in ihrem Leben bewiesen – die einen morgens in Vollzeit, die anderen abends nach der Arbeit.

Dass sich die Mühe gelohnt hat, ist auf den Gesichtern abzulesen. „Ich hatte ein Abgangszeugnis ohne Abschluss“, erklärt Domenik Eberlein aus Gronau, „aber hier hat mir das Lernen Spaß gemacht!“ Sein Mittlerer Schulabschluss hat ihm den Weg in einen heiß begehrten Ausbildungsvertrag bei einer Elektronik-Kette geebnet. Für Egzonit Haliti hat sich die Anfahrt zur Schule auch von Metelen aus gelohnt: Er arbeitet bereits und hat den Abschluss neben der Berufstätigkeit erworben. Auch er hat es geschafft, mit seinem neuen Abschluss einen Ausbildungsvertrag zu bekommen. Wie Egzonit Haliti kommen viele seiner Klassenkameraden aus dem Umland: Aus Coesfeld, Stadtlohn, Ibbenbüren und Ochtrup nehmen die Studierenden die Anfahrt in Kauf, um in Gronau ihren Abschluss zu machen. „Was uns angetrieben hat, das war der Zusammenhalt. Wir waren eine multikulturelle Klasse, aber alle haben sich gegenseitig geholfen“, erklärt der 20-jährige Metelener.

Es sind vor allem die sozialen Kompetenzen, die die Studierenden gegenüber ihren Erfahrungen an anderen Schulen am Driland-Kolleg hervorheben: Das soziale Mit­einander, die Lehrer und das individuelle Lernen werden von ihnen hervorgehoben. Die Menschen, die hier zwei Jahre lang zusammen gelernt haben, kommen nicht nur aus acht verschiedenen Ländern, sie sind auch in den verschiedensten Berufssparten zu Hause: Tischler, Altenpfleger und Soldaten oder eben Bürger, die erst noch eine Ausbildung beginnen wollen, aber bisher keinen ausreichenden Bildungsabschluss vorweisen konnten.

Vom abschließenden Literaturprojekt zum Buch „Im Meer schwimmen Krokodile“ war ihr Deutsch-Lehrer Wolfgang Beitl mächtig angetan: „Das kreative Potenzial, mit dem die Studierenden das Roman-Ende neu erfanden und Buch-Cover gestalteten, hat mich sehr beeindruckt.“ Das 2011 erschienene Buch handelt von einer unglaublichen Fluchtgeschichte und ist damit inhaltlich brandaktuell. Für eine Reihe von Studierenden ergaben sich aus dem Inhalt Anknüpfungspunkte an die eigene Migrationsgeschichte.

Während einige Absolventen jetzt eine Berufsausbildung beginnen, haben andere in der Abendrealschule den Spaß am Lernen entdeckt und werden nach einer kurzen Pause in der Qualifikationsphase des Kollegs weitermachen: Ihr nächster Meilenstein heißt Fachhochschulreife.

Die Vergabe der Zeugnisse zum Mittleren Schulabschluss waren die letzte Zeugnisausgabe des Driland-Kollegs in Gronau am alten Standort. Die Ausgabe der Abschlusszeugnisse im Sommer wird für alle Studierenden in Ahaus stattfinden, denn mit dem Umzug an die Konrad-Adenauer-Straße wird noch im laufenden Schuljahr begonnen.

Absolventen des MSA (Vormittagsbereich): Bianca Phlipsen (Ochtrup), Valentina Cernov, Dennis Deines, Domenik Eberlein, Carina Giese, Kerry Ann Leipe, Alexander Mazalov, Ashur Merza, Rosalina Soumi, Berivan Toprak, Jessica Eiras Ribeiro (Steinfurt); (Abendbereich): Luisa dos Santos Silva Reuter, Pascal Dünwald, Vera Overbeck, Meik Wierzbowski (Gronau), Robin Weiß (Ahaus), Egzonit Haliti, Antonio Sidoti (Metelen), John Oboye Osawarus (Coesfeld).