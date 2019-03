Technischer Defekt löste Brand aus

Das Feuer an der Eilermarkstraße, bei dem am Dienstag drei Autos sowie eine Garage zerstört und weitere Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist durch einen technischen Defekt entstanden. Bei den Untersuchungen des Brandortes wurde nach Angaben der Polizei festgestellt, dass der Brand durch einen technischen Defekt an elektrischen Leitungen entstanden ist. Laboruntersuchungen, die dieses Ergebnis untermauern sollen, stehen laut Polizei aber noch aus. Der entstandene Schaden wird auf rund 250.000 Euro taxiert.

Die Feuerwehr hat sich bei Facebook über Schaulustige beschwert, die den Einsatz behindert haben .