Gronau -

Ein Wohnhaus an der Nachtigallenstraße war in der Nacht zum Samstag Ziel von Einbrechern. Sie drangen gegen 3.20 Uhr in das Haus ein. Entwendet wurden Geldbörsen, Mobiltelefone, eine Uhr und Schlüssel. Der Geschädigte wurde durch Geräusche geweckt, traf den oder die Täter aber nicht mehr an. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau, 02562 9260.