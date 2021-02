Wieder mehr den Menschen sehen

Fast eineinhalb Jahrzehnte war sie mittendrin, hat gepredigt, Taufen und Hochzeiten begleitet, Konfirmanden betreut, alten und jungen Menschen zur Seite gestanden, sich mit ihnen gefreut, sie getröstet, ihnen Mut zugesprochen oder auch mal nur still zugehört. Hat sich um Verwaltungsaufgaben und die verschiedenen Gruppen gekümmert, mit dem Presbyterium so manche fruchtbare Diskussion um Veränderungen geführt. „Eine schöne Zeit“, sagt die gebürtige Münsteranerin rückblickend. Eine, die Ende Mai ihren Schlusspunkt erfährt.

Rückblende: Nach ihrem Vikariat in Herne war Claudia de Wilde zunächst in Werne an der Lippe Pfarrerin im Entsendungsdienst. Auf einer halben Stelle. Die andere Hälfte füllte sie mehrere Jahre am katholischen Berufskolleg St. Michael in Ahlen aus, unterrichtete dort evangelische Religion und Wirtschaftslehre. Zum 1. Januar 2004 wechselte sie nach Gronau. „Damals waren wir noch eine Gemeinde mit 21 000 Gliedern, fünf Pfarr- sowie fünf Predigtstellen“, erinnert sie sich. Heute ist die Zahl der Gemeindeglieder auf 10 300 zurückgegangen, übrig geblieben sind noch drei Pfarr- und drei Predigtstellen. Nach dem Ehepaar Bettina Roth-Tyburski und Marcus Tyburski , das es nach Tokio zieht (die WN berichteten), nun der Weggang von Claudia de Wilde. „Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun“, unterstreicht die Pfarrerin. „Es ist Zufall.“

Kein Zufall ist dagegen ihre Entscheidung. Sie ist lange gereift. „Ich möchte mich schon seit einigen Jahren mehr auf die Seelsorge spezialisieren und habe dazu auch mehrere Fortbildungen besucht. Den Menschen mehr in den Fokus zu rücken, das ist mein Anliegen.“ So schön die Arbeit in und mit der Gemeinde auch stets gewesen sei („Die Vielfältigkeit hier hat mich immer besonders begeistert“), so sehr habe es ihr aber auch gefehlt, dem Einzelnen mehr Zeit widmen zu können. „Die Woche ist oft mit Veranstaltungen vollgepackt und ausgefüllt. Es ist ja mein Dienstauftrag, die gesamte Bandbreite abzudecken. Doch sich vor dem Hintergrund mangelnder Zeit sich nicht auf den Menschen konzentrieren zu können, der vielleicht gerade Hilfe oder Unterstützung braucht – darunter hat die Gemeinde gelitten, darunter habe ich gelitten“, meint sie leise und in sich gekehrt.

Punktuell, ja, da sei es möglich gewesen. Mal bei der Begleitung Sterbender oder in der Hospizgruppe. „Aber die Zeit musste man sich oft abknapsen. Und es ist mir wichtig, Menschen uneingeschränkt begleiten zu können, die es nötig haben.“

Im Klinikverbund in Bad Berleburg erhofft sich Claudia de Wilde nun, diese beruflichen wie auch individuellen Vorstellungen umsetzen zu können: „Die Menschen, die ins Krankenhaus oder in die Reha kommen, sind in einer Situation, in der sie sich Gedanken über ihr Leben machen müssen oder wollen, weil sie gesundheitlich möglicherweise an einem Scheidepunkt stehen. Da ist man dann vielleicht viel schneller beim Thema, als es hier in der Gemeinde der Fall sein kann. Mitunter sind es für die Patienten sogar existenzielle Fragen, die aufbrechen können. Und dann will ich für sie da sein. Ebenso wie für die Pflegekräfte oder die Ärzte, wenn sie Begleitung brauchen“, erklärt sie bestimmt.

Was sie aus Gronau an Erinnerungen in ihren persönlichen Koffer packt? „Die Erfahrung, dass viele unterschiedliche Leute hier in der Gemeinde gemeinsam an einem Tisch zusammengefunden haben und sich mit Herzblut einbringen. Oder, dass ich teilweise Generationen begleitet habe, etwa die Kinder von ehemaligen Konfi-Kindern getauft habe. Aber auch die verschiedenen Gruppierungen, die mir am Herzen liegen. Oder der Förderverein, der sich liebevoll um Haus und Grundstück kümmert. Die Chöre, die Musiker, der Kantor, der sich für vieles mehr einsetzt, als er müsste. Das Presbyterium, mit dem wir ständig die Gemeindestruktur weitergedacht haben.“

Freundschaften, die über die Jahre entstanden sind, fallen ihr ein. Oft langsam gewachsen – wie eine zarte Pflanze. „Ich bin nicht der Mensch, der sofort alle duzt. Obwohl mein Beruf von Kontakten lebt“, gibt Claudia de Wilde nachdenklich zu. Sie sucht ein wenig nach den richtigen Worten: „Manche hielten mich deshalb für eingebildet. Oder distanziert. Aber ich bin halt so strukturiert. Ich kann auch eine liebevolle Beziehung zu Menschen haben, die ich sieze.“

An ihrem neuen Wohnort im äußersten Osten Westfalens, eingebettet in eine ländlich geprägte Umgebung, wird sich Claudia de Wilde kleiner setzen als bisher. In Gronau stand ihr das große Pfarrhaus zur Verfügung, nun zieht sie in eine Mietwohnung. „Da muss ich meinen Hausstand ganz schön reduzieren“, ist der Pfarrerin bewusst: „Aber jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass solch ein Schritt auch gut tut. Der Überlegungsprozess: Was nehme ich mit? Was bleibt? Was ist mir wichtig und wertvoll? Der gehört dazu.“

Was Claudia de Wilde auf alle Fälle mitnimmt, ist das Bewusstsein in ihrem Herzen, „dass wir hier ein Team waren, auf das man sich 100-prozentig verlassen konnte.“