Gronau/Epe -

Das Rathaus und die Nebenstellen bleiben am 24., 27. und 28. Dezember sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. In Notfällen sind am 27. und 28. Dezember, jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr, die folgenden Fachdienste für Angelegenheiten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich erreichbar: