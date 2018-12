Gronau -

Seit zwei Jahrzehnten begeistert Night of the Dance bereits über eine Millionen Zuschauer mit vollendeter Perfektion, Leidenschaft und purer Energie, heißt es in einer Ankündigung. Die Tanzshow mit dem aktuellen Programm „Irish Dance Revolution“ kommt am 27. Januar (Sonntag) im Rahmen ihrer Tournee in die Bürgerhalle Gronau.