Häufig wissen Eltern nicht, woher sie das Geld für Hefte, Stifte, Sportschuhe und Tornister nehmen sollen, wenn ihr Kind eingeschult wird. Für sie werden die Bildungskosten schnell zu einer hohen finanziellen Belastung, so Georg Gartmann von der Gronauer Tafel. Gemeinsam mit Reinhard van Loh von der Diakonie und Dieter Homann vom Caritasverband organisiert er inzwischen seit zehn Jahren für sozial schwache Familien die „Hilfe zum ersten Schuljahr“.

Reinhard van Loh: „Ohne Unterstützung wären viele Kinder von Anfang an und auf vielfältige Weise benachteiligt und hätten später schlechtere Startchancen bei Ausbildung und Beruf.“ Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, hier unbürokratisch Hilfe anzubieten. Inzwischen konnten bereits über 900 Familien unterstützt werden. In den nächsten Tagen werden die Tornister über die Kindertagesstätten an die Familien verteilt.

„Weil die Nachfrage und der Bedarf weiter steigen, sind wir dringend auf weitere Geldspenden angewiesen“, sagen die Initiatoren Gartmann, van Loh und Homann. Spenden können auf das Konto der Aktion unter dem Stichwort „Schulmaterial“ erfolgen bei: Volksbank Gronau-Ahaus, IBAN: DE53 4016 4024 0215 4169 01.