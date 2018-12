Shoppen für den guten Zweck

So sehr, dass etwa die „Weihnachtsengel“ der Bürgerstiftung am Samstagabend verkündeten: „Wir sind ausverkauft!“ Nur noch ein paar Flaschen Schoko-, Kinder- und Probierlikör standen in den Regalen – der Klassiker, mit dem die Damen seit einigen Jahren für die gute Tat werben, war komplett weg. „Das hat es noch nie gegeben“, freuten sich die „Engel“, die aber sofort zur Tat schritten, um auch am Sonntag noch die Kauflustigen zu versorgen und eine Nachtschicht an der Küchenmaschine einlegten.

Ähnlich viel Zulauf hatte der Flashmob des Turnvereins auf der Bühne an der Antonius-Kirche: Rund 200 Armpaare zählte Elke Rinke beim gemeinsamen Tanzen, Klatschen und Winken mit Elchgeweih, Lichterkette & Co. Entsprechend konnten sich die Nutznießer der Aktion freuen: Die Albert-Engbers-Stiftung, der somit 200 Euro zufließen.

Winterzauber auf dem Weihnachtsmarkt 1/48 Lichter, Leckereien, Likör – und mehr . . . Foto: Christiane Nitsche

Auch „Rudolf“, „Siegfried“, „Traudel“ und ihre Artgenossen, die den ganzen Trubel rundum so gelassen wie immergrün vom Rand aus erlebten, waren Teil des Konzeptes, das sich rund ums ehrenamtliche Engagement der Stadt mit Selbstgemachtem und kreativen Ideen für kleines Geld in den Buden präsentierte: von der Werkstatt des Wittekindshofs über das Rote Kreuz, den Tierschutzverein, die angehenden Abiturienten des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, die zum Dekorieren (und natürlich Verkosten) von selbst gebackenen Plätzchen einluden, bis hin zu den Karnevalsfreunden Grün-Weiß, die die Besucher mit frischen Reibeplätzchen lockten. Das Angebot war so groß und bunt, dass es viele nicht bei einem Besuch beließen.

Bei „Pilzbaron“ Andreas Lienesch schaute die Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, Corinna Dahlhaus, vorbei, um sich schon für die Spende zu bedanken, die der Verein in diesem Jahr aus dem Erlös des Pilzpfannenverkaufs erhalten soll, und beim Wildschwein-Weihnachtsgrillen der Bürgerstiftung standen wieder Groß und Klein Schlange. Wobei die Damen der Stiftung im Rennen um die Gunst der Weihnachtsshopper eindeutig die Nase vorn hatten. „Es ist schon wieder fast alles weg“, lachte eine. „Ich habe gleich Standdienst und muss sehen, was ich noch verkaufen kann.“ Da waren es noch drei Stunden bis Marktende – noch eine bis Rudolf, Siegfried & Co. zugunsten der Aktion „Tischlein Deck dich“ eine neue Heimat finden sollten. Und damit wieder viele, die sie brauchen, Unterstützung.