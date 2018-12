Epe -

Der gemischte Chor Agatissimo lädt zum „Konzert nach Weihnachten“ am 30. Dezember (Sonntag) um 16.30 Uhr in die St.-Agatha-Kirche in Epe ein. Wie bereits im letzten Jahr soll das Konzert die Gelegenheit bieten, Weihnachten Revue passieren zu lassen und vor dem Jahreswechsel noch einmal zur Ruhe zu kommen, heißt es in einer Ankündigung.