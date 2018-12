Werkzeugkasten und Winterkleidung

Gronau/Epe -

380 Wünsche haben Kinder in diesem Jahr an die Tannenbäume in der Antonius-Apotheke und in der Volksbank gehängt. Und fast all diese Wünsche können wieder erfüllt werden. Viele Spender hatten sich bereiterklärt, die Wünsche wahr werden zu lassen und das entsprechende Geschenk zu kaufen. Die Bürgerstiftung Gronau sorgte in diesem Jahr – unterstützt vom bisherigen Organisator Stadtmarketing – erstmals für die gesamte Durchführung der Aktion. Auch bei der Firma Monari steht alljährlich ein Wunschbaum, an dem allein 44 Wunschzettel hingen.