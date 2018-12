Jugend übernimmt das Regiment

Vorsitzender des Bürgerkarnevalsausschusses Gronau, Werner Bajorath, führte durch die Veranstaltung und freute sich über närrische elf Tanzgarden aus den eigenen Reihen, die die Hauptattraktion des Abends bildeten. Die Kükengarden gaben ihr Bestes, die großen Tänzerinnen zeigten ihr Können und vor allen Dingen auch die Solotänzerinnen des Abends, hatten sich den ausführlichen Beifall redlich verdient.

Das Dreigestirn, Leon, Janina und Jana, übernahmen auch ihre ersten Pflichten und verliehen die Karnevalsorden an die anwesenden Tollitäten. Auch Bürgermeisterin Sonja Jürgens war dabei und zog nicht nur ihren Karnevalshut vor dem Dreigestirn, sondern kniete auch nieder, um ihre karnevalistischen Weihen zu Empfangen. Eine Ehrerbietung, wie sie wohl nur im Karneval vorkommt. Und der fängt ja erst an, Gronau darf sich also auf einen aktiven, jungen Karneval und einen tänzerisch gut besetzten Zug in 2019 freuen.