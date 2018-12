Warten aufs Last-Minute-Geschäft

„Das war in den letzten Jahren deutlich mehr“, sagt Geschäftsführerin Susanne Blömers von der Buchhandlung am Markt. „Der Sonntag war weit hinter unseren Erwartungen.“ Woran das im Einzelnen liegen könne, darüber mag sie nicht spekulieren. Sie hat auch wenig Zeit gerade, denn am Montag nach dem Adventswochenende wird die Buchhandlung sehr gut frequentiert. „Wir machen schon den ganzen Morgen nichts anderes als verkaufen und Geschenke einpacken.“

Ganz anders erlebt Frank Schulte von Schuh Schulte den Montagmorgen. „Viele Holländer denken, wir hätten Montagmorgen zu, so wie bei ihnen.“ Von der Sogkraft des Weihnachtsmarktes hat sein Unternehmen weniger profitiert wie andere. Das sei aber ein branchenspezifisches Problem, wie er meint. „Die Leute sind jetzt mit anderen Ideen im Kopf unterwegs“, erklärt er. „Die, die daran partizipieren, sind die mit den klassischen Geschenken: Schmuck, Parfümerie und so weiter.“ Insgesamt sieht er aber auch für seine Branche einen Trend, der dem Einzelhandel nicht nur in Gronau Konkurrenz macht: „Die Sonntage sind nicht mehr so, wie das mal war, weil in Enschede jetzt sonntags immer auf ist“, stellt Schulte fest. „Und das Internet hat immer auf.“ Konsequenz: „Es war durchweg etwas schwächer als im letzten Jahr.“ Insgesamt aber sei das Weihnachtsgeschäft bislang ähnlich verlaufen wie sonst. „Das ist bei uns nicht extrem anders als in den Vorjahren – es ist fast pari, würde ich sagen.“

Mechthild Hölscher von der Parfümerie Lena hat auch den Eindruck: „Es war gefühlt nicht so voll wie sonst die Jahre.“ Das habe aber wohl auch damit zu tun, dass zeitgleich in Bocholt und in Losser geöffnet war und außerdem in Enschede zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag noch der Euregio-Tag mit einem großen Programm die Besucher angelockt habe.

Dennoch sei der Weihnachtsmarkt insgesamt super angekommen, meint sie. „Das Knobeln war super, der Freitag und Samstag waren super“, begeistert sie sich. „Und das Konzept mit dem Selbstgemachten von Kongo-Hilfe bis Schwester-Ulrike-Kreis ist toll“, lobt sie die Weihnachtsmarktmacher. „Das sollte weiter ausgebaut werden.“

Sie gehe davon aus, dass im Endspurt vor Weihnachten noch einiges an Geschäft gemacht wird. „Diese Woche wird für uns noch richtig schön wuschelig“, lacht sie. Aber auch sie fürchtet um die Zugkraft des verkaufsoffenen Sonntags in Gronau. „Ich glaube, dass das eine Schwierigkeit für die Zukunft ist; die verkaufsoffenen Sonntage in Enschede.“

Durchweg positiv bewertet Theo Dreier das bisherige Weihnachtsgeschäft und den verkaufsoffenen Sonntag am Weihnachtsmarkt. „Wir sind bisher gut zufrieden“, erklärt der Inhaber von Dreier-Moden. „Letzte Woche war aufgrund des Weihnachtsmarktes ein sehr gutes Geschäft“, so sein Fazit. „Wie es bisher aussieht, werden wir die Zahlen, die wir uns vorgestellt haben, erreichen.“

Tatsächlich stellt er auch im Vergleich zum Vorjahr eine positiven Entwicklung fest. „Gegenüber dem Vorjahr sind wir besser zufrieden“, sagt Dreier. Das mag am Wetter liegen. Entsprechen setzt Theo Dreier denn auch nicht auf steigende Temperaturen. Seine Hoffnung: „Sollte es kalt bleiben, ist es gut.“

Möglich, dass das auch dem Umsatz in anderen Branchen auf die Sprünge hilft. Von einem einbrechenden Buchmarkt, wie er allenthalten in der Branche beklagt wird, will Susanne Blömers jedenfalls nichts wissen. Ihr Credo: „Wir müssen abwarten, wie es am 24. Dezember aussieht.“ Das sieht Mechthild Hölscher ähnlich: „Abgerechnet wird am Ende des Jahres.“