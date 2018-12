Bewegende Momente

Feierlich-bewegt beginnt die Kantate. Aus den einführenden Takten des Orchesters schält sich die Choralmelodie – zunächst nur von den Sopranstimmen in langen Noten gesungen. Kunstfertig umspielen sich die Stimmen, das musikalische Geflecht wird dichter. Stege gelingt es, Orchester und Chor gleichermaßen zur Geltung zu bringen.

Das gilt auch für „Er kommt, der Bräutigam kommt“, das Rezitativ, am Sonntag von Sopranistin Renate Lücke-Herrmann vorgetragen, und das Duett „Wenn kömmst du, mein Heil?“, zu dem Matthias Sprekelmeyer seine Bassstimme beisteuerte. Zarte Begleitung durch Orgel bzw. virtuose Violine sorgte auch hier für eine ausgewogene Balance und einer permanenten Kommunikation. Ein derartiges Spannungsfeld entstand auch zwischen den Chor-Tenören und den Musikern bei „Zion hört die Wächter singen“. Das Bass-Rezitativ, von den Streichern begleitet, und das erneute Dialog-Duett von Seele und Jesus mündet schließlich in den gewaltigen, triumphalen Schlusschor, in dem in ganzer Pracht das Gloria erklingt. Eben: bewegend.

Mit der Choralbearbeitung „Nun komm, der Heiden Heiland“ für Orgel hatte Peter Petermann ein weiteres funkelndes Bach-Werk präsentiert. Gefolgt von einer Orchesterfassung desselben Chorals von Ottorino Respighi – der mit ganz anderen Klangfarben spielte, sich von der barocken Formenstrenge entfernte, ohne deren Grundlage abzustreiten. Ein subtiles Werk.

Begonnen hatte das Konzert mit einem Konzert von Arcangelo Corelli. Das Werk vermittelte eine weihnachtliche Stimmung, vor allem im fünften Satz, in dem pastorale Momente anklingen.

Max Regers Bearbeitung zur „Mariä Wiegenlied“ für Sopran und Orchester zitiert Motive aus dem volkstümlichen Lied „Josef lieber Josef mein“, das der Komponist in eine künstlerisch anspruchsvolle Form gießt. Renate Lücke-Herrmann sang mit inniger Überzeugungskraft.

Als Hommage an den SOM-Gründer Klaus Böwering, der im Frühjahr die Leitung der Musikvereine Gronau und Rheine abgegeben hatte, erklang dessen Bearbeitung von „Maria durch ein Dornwald ging“. Mit seiner eindrucksvollen, mysteriös wirkenden Harmonik eine weitere Perle des Programms, für das die Zuhörer minutenlang stehend Beifall spendeten.

Martin Borck