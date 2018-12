„Trauer über den Verlust eines Menschen kann und darf an Weihnachten nicht einfach ausgeblendet werden. Sie ist und darf auch an Weihnachten da sein“, sagt Pfarrer Thorsten Brüggemann und ergänzt: „Wir haben uns im Seelsorgeteam gefragt, ob wir trauernde Menschen im Zugehen auf Weihnachten im Blick haben und ob wir speziell etwas für sie anbieten können, denn schließlich sind Trauernde genauso wie Kinder, Jugendliche, Arme, Kranke und Betagte ein Teil unserer Gemeinde.“ So entstand die Idee eines Segensgottesdienstes unter dem Titel „Weihnachten ohne dich. Wenn Weihnachten weh tut…“, der am Freitag (21. Dezember) um 19 Uhr in der St.-Agatha-Kirche gefeiert wird. Eingeladen sind alle Menschen, die an Weihnachten jemanden vermissen, weil er gestorben ist oder weil es eine Trennung gegeben hat. In der in ein warmes Licht getauchten Agatha-Kirche dürfen die Besucher bei Kerzenschein Schutz finden, sich erinnern, Stille erfahren, ein gutes Wort hören, eine Kerze entzünden und den persönlichen Segen der Seelsorger empfangen.

„Und geweint werden darf auch!“, sagt der Pfarrer und verweist auf die Botschaft von Weihnachten: „Wir feiern einen Gott, der sich uns Menschen zuwendet, ganz besonders im persönlich zugesprochenen Segenswort. Ich meine, das gilt doch besonders für jene Menschen, die sich gerade nicht auf der Lichtseite, sondern auf der Schattenseite des Lebens sehen. Und vielleicht kann das die Botschaft des Weihnachtsfestes für Trauernde sein, dass Weihnachten uns zeigt, dass Gott sich klein macht und zu uns in unseren Alltag, in unseren Stall der kleinen und großen Traurigkeiten, des Schmerzes und des Verloren-Seins kommt, um sich mit uns zu solidarisieren, d.h. die Trauer und Angst, aber auch die Freude und Hoffnung zu teilen.“ Für Gläubige sind das starke Worte des Trostes.

Aber auch denen, die der Kirche fernstehen oder durch den Verlust eines Angehörigen so verbittert sind, dass sie sich abwenden, möchte das Seelsorgeteam der Agatha-Gemeinde die Botschaft hinhalten: „Wir vertrauen darauf, dass das Leben lebt, dass Ihnen aus den Händen genommen ist: bei Gott, dem wir Menschen nicht egal sind, auch wenn wir uns abwenden.“