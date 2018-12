Einbrecher geht in Untersuchungshaft

Gronau -

Die Bundespolizei hat einen 37jährigen Gronauer verhaftet. Er ist verdächtigt, für eine Reihe von Geschäfts- und Gaststätteneinbrüchen verantwortlich zu sein, die seit dem 11. November verübt wurden. Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den Mann. Er hatte bereits wegen gleich gelagerter Taten eine längere Haftstrafe zu verbüßen. Anhand von Spuren und Videoaufnahmen ergab sich dringender Tatverdacht gegen ihn. Der Gronauer wurde am Donnerstag am Bahnhof Gronau festgenommen. Weiteres Beweismaterial sicherte die Polizei bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Untersuchungshaftbefehl, der vom Haftrichter beim Amtsgericht Gronau erlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.