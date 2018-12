„Potenzial, eine der innovativsten Regionen Europas zu werden“

Die Dynamik, die in der Region herrscht, und „dass es fast jeden Tag Überraschungen gibt“, haben Almering während der ersten zwölf Monate in seinem neuen Amt erstaunt. Die Euregio umfasst ja auch ein großes Gebiet mit 129 Mitgliedskommunen. „Und darin gibt es unglaublich viele Aktivitäten und Initiativen, Projekte und Gruppen, die wie selbstverständlich grenzüberschreitend arbeiten. Dieses Ziel haben wir also schon ein Stück weit erreicht.“

Der Euregiogedanke hat viele Verbände erreicht – auch solche, von denen man es auf den ersten Blick gar nicht erwartet. Zum Beispiel hat Almering eine Einladung des Fußballclubs De Graafschap aus Doetinchem erhalten, der in der höchsten niederländischen Klasse spielt. „Selbst im Profifußball denken Verantwortliche also darüber nach, was sie in der Region grenzüberschreitend bewegen können“, sagt Almering. „Die haben die Euregio auf dem Zettel.“ Auch im Profisport gebe es Möglichkeiten der Kooperation – bei der Ausbildung, bei der Ausrichtung von Turnieren, beim Wissensaustausch. „Der Verein sieht für sich nicht nur eine sportliche Funktion, sondern auch eine gesellschaftliche, eine kulturelle und eine wirtschaftliche. Die Verantwortlichen wollen einfach wissen, wie im Nachbarland Herausforderungen angegangen werden, und wie die Euregio die Rolle des Profisports sieht.“

Offizielles Ziel der Euregio ist es, ein gemeinsames, grenzüberschreitendes Versorgungsgebiet für alle zu schaffen. Welten: „Wir haben in Twente oder im Achter­hoek immer am Rand der Niederlande gelebt. Wir müssen uns noch stärker klarmachen, dass wir uns mitten in Europa befinden.“

In der Region herrschen gute Voraussetzungen für enge Kooperationen. Der Menschenschlag im Münsterland, in Twente, dem Achterhoek und der Grafschaft Bentheim ist sich ähnlich. „Die Menschen sind bodenständig. Verwurzelt mit der Region. Ohne pauschalisieren zu wollen: Wir haben eine regionale DNA“, meint Almering. Die Wirtschaft, ergänzt Welten, sei geprägt von Familienbetrieben.

Dennoch: Man hat den Eindruck, dass der europäische Gedanke und die Idee der Euregio irgendwie in den Köpfen und Herzen der Menschen nicht ankommen. Ein Grund: „Für viele, gerade die Jüngeren, sind die Errungenschaften der letzten 60 Jahre selbstverständlich. Es besteht die Gefahr, dass der große Wert der europäischen Idee nicht mehr wertgeschätzt wird“, sagt Almering. Und darin sieht er eine Bedrohung – gerade im Hinblick auf die im Mai anstehenden Europawahlen.

Für Rob Welten ist es ein Paradox: Einerseits wuchs die Euregio als Kommunalverband sozusagen von unten zusammen – andererseits führten die nationalen Gesetze und Regelungen dazu, dass an den Rändern der Staaten nationale Barrieren aufgebaut wurden. „Das ist das eigentliche Problem und schon seit Jahren immer dieselbe Geschichte. Die dazu führt, dass jedes Jahr 5000 Gespräche in unserem Grenz-Info-Punkt geführt werden“, fährt Almering fort. Gerade Grenzpendler erfahren die Probleme. „Die nationalen Gesetze kann die Euregio nicht ändern. Was wir erreichen können ist, dass wir Instrumente bauen, mit denen wir das Leben einfacher machen. Der GIP ist so ein Instrument. Wir geben Menschen Mittel an die Hand, die es ihnen ermöglicht, auf der anderen Seite der Grenze zu arbeiten. Probleme im Arbeitsrecht, bei den Steuern und mit den Sozialgesetzen werden umschifft.“

Noch einmal zurück zur Frage: Wie kriegt man das Thema Euregio/Europa noch stärker in die Herzen der Menschen? Wie entkommt man der Selbstverständlichkeitsfalle? Wäre vielleicht das Befreiungsfest in den Niederlanden ein Modell? Dort wird alljährlich am 5. Mai die Freiheit gefeiert – mit Open-Air-Konzerten, Auseinandersetzungen zu Freiheit, Menschenrechten – jedes Jahr mit einem thematischen Schwerpunkt. Rob Welten findet das einen guten Ansatz. Zumal das Fest viele junge Leute erreicht.

Auch die kürzlich durchgeführte „Youth Battle“ war auf junge Leute aus beiden Ländern zugeschnitten, erinnert Almering. Sie sollten gemeinsam Ideen für grenzüberschreitende Kontakte entwickeln. Er schwärmt: „Das war ein großartiges Ereignis.“ Schließlich gehe es um die Zukunft der jetzt noch jungen Menschen. „Gerade die müssen bei der Frage eingebunden werden, wie sie sich die künftige Kooperation vorstellen.“

Die Euregio kann auf viele Erfolge zurückblicken, auf die man künftig aufbauen kann, findet Welten: „Ich bin stolz, dass wir das erste grenzüberschreitende Parlament gegründet haben. Dass hier bei uns der Vorläufer der Interreg-Programme entwickelt worden ist. Dass die Euregio die Städtepartnerschaften stimuliert hat.“ Almering stimmt zu. „Da muss ich an Alfred Mozer denken. Der hat gesagt: Das sind alles nur Krümel – aber wichtige Krümel.“ Und die Krümel haben gewirkt: „Wenn man schaut, wie normal es geworden ist, dass sich die Menschen begegnen.“

Wie selbstverständlich grenzüberschreitende gedacht wird, zeigt sich in der Wirtschaft und Infrastruktur: „Dass der Twentekanal vertieft wird, dafür haben sich auch die deutsche Wirtschaft und die Euregio eingesetzt“, erinnert Welten. „Wäre das nur ein niederländischer Vorstoß gewesen – hätte es keine Millionenzusage der EU gegeben.“ Und die Deutschen haben sich mit eingesetzt, weil der Handel in der gesamten Euregio von einem guten Anschluss an das Wasserwegenetz profitiert.

Genauso war es mit dem Lückenschluss der A 31, der durch eine Finanzspritze der niederländischen Wirtschaft schneller verwirklicht werden konnte. „Naja: Wir haben mit Geld bezahlt, das wir in Deutschland verdient haben“, scherzt Welten. In der Aussage steckt ein wahrer Kern. Denn die Verflechtungen der deutsch-niederländischen Wirtschaft wird immer dichter.

Auch im Gesundheitsbereich: Herzinfarktpatienten dürfen im Bereich Kreis Borken / Achterhoek ins nächstgelegen Krankenhaus eingeliefert werden – gleich, ob es in Deutschland oder den Niederlanden liegt. Die Kooperation ist offiziell besiegelt. Dieser Erfolg ist aus dem Interreg-Projekt Prepare hervorgegangen.

Infrastruktur – ein weiteres Feld, bei dem die Euregio auf bestehenden Vorarbeiten aufbaut. Die bessere Erreichbarkeit des FMO von Twente aus ist so ein Thema. Er soll schließlich der Flughafen für die gesamten Euregio werden.

Die Bahn-Achse Amsterdam – Berlin gehört dazu: „Uns ist es gelungen, dass die Chefs der Nederlandse Spoorwegen und der Deutschen Bahn erstmals zusammengekommen sind“, erinnert Welten. Auch hier gilt: Mit gebündelten Kräften erreicht man deutlich mehr als mit einer nationalen Agenda. „Für unsere Region sind nicht nur die Verbindungen innerhalb der Region wichtig. Auch die Erreichbarkeit von außerhalb“, sagt Almering. Wenn man junge Leute in der Region halten wolle, müsse man ihnen eine gute Anbindung an die Metropolen bieten. „Amsterdam – Berlin ist für uns darum eine extrem wichtige Verbindung.“

Gar nicht mehr so ferne Zukunftsmusik ist der Einsatz von Drohnen. Im Bereich Brandschutz und Verkehrsüberwachung ist schon bald mit ihrem Einsatz zu rechnen. „Langfristig gesehen werden Medikamente transportiert und Flugtaxis eingesetzt. Es geht um klimafreundliche Konzepte. Gespräche in Gang zu setzen, ist unsere Aufgabe. Entscheider an einen Tisch zu bringen, verantwortliche Leute von der Bedeutung grenzüberschreitenden Denkens überzeugen. Und ihnen klarzumachen, dass die Euregio schon jetzt eine wichtige Wirtschaftsregion für beide Länder ist – und das Potenzial hat, eine der innovativsten Regionen Europas zu werden“, sagt Almering.

„Wenn man langfristig in die Zukunft schaut, wird das deutlich“, fährt er fort. In der Euregio kreuzen sich Verkehrsverbindungen von Skandinavien Richtung Genua und von Amsterdam Richtung Warschau. Potenziale für den Logistikbereich – und damit auch für den Arbeitsmarkt, der jetzt schon brummt. „Es ist doch kein Zufall, dass hier gerade einen so massiver Fachkräftemangel herrscht. Das hat es noch nie gegeben, dass an beiden Seiten der Grenze gleichzeitig Fachkräftemangel herrscht.“

Mobilität ist ein Schlüsselbegriff. Dieses Bewusstsein führte auch zum Protest gegen die Maut in Deutschland. Sie würde niederländische Pendler und Ausflügler treffen. Bürgermeister aus beiden Ländern gingen dagegen auf die Barrikaden.

Werden Ziele wie der Ausbau der B 54 und die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Münster und Enschede in 20 Jahren erreicht sein? „Im Verkehrsbereich sind 20 Jahre schnell herum“, gibt Almering zu bedenken. „Doch ich bin zuversichtlich, weil sich die Erkenntnis durchsetzt, dass wir sonst die Wirtschaft ausbremsen.“

Und wie sieht es mit der „Euregio der Herzen“ aus? Werden die Menschen in 20 Jahren überzeugte, selbstbewusste Euregianer sein? „Die Mentalität wird sich nicht ändern. Wir sind nun mal nicht der Typ Mensch, der herausposaunt, wie toll er ist. Aber vielleicht sollten wir doch manchmal noch deutlicher machen, dass es gut ist, was hier geschieht.“ Und ob wir im Herzen Euregianer sein werden? „Euregio ist kein emotionaler Begriff. Aber vielleicht wächst doch das Bewusstsein, dass wir zusammengehören. Dass wir hier eine gemeinsame Identität haben.“