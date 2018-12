7.55 Uhr auf der Dr.-Selbert-Straße in Gronau zusammengestoßen. Der in Gronau wohnende 15-Jährige war auf dem Weg zu Schule. Er befuhr die rechte Fahrbahnseite der Straße, als ihm in Höhe der Alstätter Straße plötzlich eine Radfahrerin entgegenkam. Auch durch ein Abbremsen habe er einen Zusammenstoß nicht mehr

verhindern können, so der 15-Jährige. Nach seinen Angaben hatte er die Radfahrerin nach dem Sturz angesprochen und sie gefragt, ob sie sich verletzt habe. Sie habe kein Wort mit ihm gewechselt und sei weitergefahren. Der 15-Jährige war durch den Sturz leicht verletzt worden. Die Unbekannte und ihr Fahrrad werden wie folgt beschrieben: 14 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkelbraune, schulterlange Haare (offen getragen), sie trug graue Jeans und eine dunkle Jacke. Sie führte einen Rucksack im

Fahrradkorb mit sich. Das Fahrrad der Unbekannten ist grün. Die Polizei bittet die beteiligte Fahrradfahrerin oder Zeugen des

Unfalls, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, ✆ 02561 9260, zu melden.