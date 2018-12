Polizei sucht Renault-Fahrer

Gronau -

Bereits am Freitag ist eine 71-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Losserstraße leicht verletzt worden. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte die Losserstraße gegen 17 Uhr in Richtung Königstraße befahren. Die Gronauerin, die einen Rollator nutzte, hatte die Losserstraße in Höhe der Selkerstraße überquert. Durch den Zusammenstoß kam die Gronauerin zu Fall. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um sie zu kümmern.