Die Tänzerinnen und Tänzer im Alter von fünf bis 25 Jahren trainieren zweimal wöchentlich mit Spaß und Frohsinn, um vielen Menschen in der Karnevalssession ihre Tänze zu präsentieren. Wer sich selbst einen Einblick in die Jugendarbeit verschaffen möchte, der hat am 26. Januar (Samstag) dazu die Gelegenheit. Zum viertem Mal präsentieren die Jecken ihren Grün-Weißen Abend, der 2019 unter dem Motto „Schlager meets Karneval“ in der Gronauer Bürgerhalle ab 19.11 Uhr stattfinden wird. Jedes Jahr füllen Hunderte Besucher diese Veranstaltung, die moderiert wird von Reinhard van Loh und Nadine Prinz. Die Gäste können sich auf Gesang, Comedy und natürlich Tanz freuen.

Der Eintritt beträgt an diesem Abend 7,50 Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail möglich (grünweisserabend@web.de).