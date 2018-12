„Bärte ohne Grenzen“ auf Platz eins

Unter der Leitung von Ansgar Höing organisierten die 120 Mitglieder der „Bärte ohne Grenze“ Aktionen und sammelten Spenden, die letztendlich der Movember-Foundation für Forschungsprojekte, Aufbauhilfe und Aufklärungsarbeit zugute kommen.

„Bärte ohne Grenzen“-Mitglied Jörg Möllers, OP-Pfleger mit Zusatzausbildung zum Chirurgie-Assistenten im Antonius-Hospital, hatte dabei eine besonders gute Idee. Der ehemalige Handballer des SC Arminia Ochtrup sprach die 1. Handball-Herren-Mannschaft seines Vereins an. Es brauchte keiner langen Überredungskünste, um Kapitän Raphael Woltering und sein Team zu überzeugen. Die Gesichtspracht der Spieler wuchs und wuchs, um die Öffentlichkeit auf den Kampf gegen Krankheiten wie Hoden- oder Prostatakrebs, aber auch psychische Probleme bei Männern aufmerksam zu machen. „Neben diesem äußerlichen Zeichen wollten wir auch finanziell etwas beisteuern. Rasch waren Sponsoren gefunden, die für jedes unserer im November erzielten Heimspieltor einen Geldbetrag spendeten“, so Kapitän Raphael Woltering. Darüber hinaus hatten die Arminen einen prominenten Mitstreiter gefunden: Ein von Udo Lindenberg gemaltes Bild konnte bei eBay für 9405 Euro versteigert werden, sodass das Handballumfeld von Arminia Ochtrup letztendlich für rund zwei Drittel der Spenden von „Bärte ohne Grenzen“ verantwortlich zeichnete. Dies war für Ansgar Höing am Montagabend Anlass, den Handballern eine Urkunde zu überreichen. „Mit eurer Aktion seid ihr unsere Superhelden“, dankte er der Mannschaft.

„Die Euphorie und Freude, mit der die Spieler und ihre Fans während der vier Wochen bei der Sache waren – Hammer. Eine Torprämie jagte die nächste und die Mannschaft geizte nicht mit Treffern. Ganz zu schweigen von dem Abend, als die Bärte in Paddy’s Irish Pub schließlich der Rasierklinge zum Opfer fielen“, schwärmte Ansgar Höing von der Stimmung im Pub. Anstatt die Bärte einfach nur zu rasieren, wurde jede Rasur nämlich meistbietend versteigert. „Es gehörte schon eine Menge Vertrauen dazu, einen Wildfremden an die Klinge zu lassen – und das alles für einen guten Zweck“, betonte Dr. Christian Wagner, Oberarzt im St.-Antonius-Hospital und Leitender Arzt für robotische Urologie, dessen Bart seit diesem Abend ebenfalls wieder Geschichte ist.

„In diesem Jahr können wir wahrhaft sagen: Wir haben unser Ziel erreicht. Das nämlich war es, mit Männern ins Gespräch zu kommen und ihnen die Angst zu nehmen. Des Mannes liebstes Kind ist und bleibt das Auto. Es wird wöchentlich gepflegt und mindestens ein Mal im Jahr gewartet. Mit der eigenen Wartung, sprich der Krebsvorsorge, nimmt Mann es meist nicht so genau. Diese Hemmschwelle gilt es abzubauen. Gespräche über Prostata- und Hodenkrebs sollten heutzutage keine Tabu-Themen mehr sein“, betonte Wagner.

Die Handballer des SC Arminia Ochtrup seien ein schönes Beispiel für Engagement und Solidarität, hätten sie doch mit Lockerheit und Spaß ein ernstes Thema aufgegriffen. Wer sich der Gruppe „Bärte ohne Grenzen“ anschließen möchte, ob als Einzelperson, Mannschaft oder Verein, kann dies jederzeit tun. „Das ist ganz unkompliziert, nicht bindend und kostet nichts. Es geht letztlich um die Sache und um Solidarität“, macht Höing deutlich.